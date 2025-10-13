Roma, sequestrati 200 chili di cocaina per un valore di 16 milioni di euro

A Roma i carabinieri hanno sequestrato 200 chili di cocaina, che avrebbero portato nelle casse della criminalità organizzata locale una somma che si aggira attorno a 16 milioni di euro. La droga, suddivisa in 191 panetti con diversi loghi per circa 8mila dosi pronte al consumo e alla vendita, è stata rinvenuta nell'abitazione di un 23enne di origine albanese, assieme a una pistola, munizioni e denaro contante per circa 30mila euro. L'appartamento del giovane si è dimostrato essere una "centrale logistica" per lo stoccaggio e lo smercio della sostanza. Il giovane è stato arrestato.