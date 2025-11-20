Roma, sequestrata clinica abusiva per cittadini cinesi

A Roma è stata sequestrata una clinica estetica totalmente abusiva, attiva da almeno sei mesi e rivolta esclusivamente a cittadini cinesi. La struttura operava alla periferia della capitale, in viale Palmiro Togliatti, pubblicizzando online interventi di chirurgia estetica ad alto rischio, da mastoplastiche additive a liposuzioni, fino ad addominoplastiche, nonostante non disponesse di alcuna autorizzazione sanitaria.