Roma, sequestrata clinica abusiva per cittadini cinesi

Gli agenti hanno trovato una sala operatoria illegale pronta per un intervento estetico

20 Nov 2025 - 10:32
00:26 

A Roma è stata sequestrata una clinica estetica totalmente abusiva, attiva da almeno sei mesi e rivolta esclusivamente a cittadini cinesi. La struttura operava alla periferia della capitale, in viale Palmiro Togliatti, pubblicizzando online interventi di chirurgia estetica ad alto rischio, da mastoplastiche additive a liposuzioni, fino ad addominoplastiche, nonostante non disponesse di alcuna autorizzazione sanitaria.