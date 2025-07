Roma, scontro tra auto durante una gara clandestina a Marino: 82enne in coma

Un incidente stradale è avvenuto prima delle ore 21:00 del 30 giugno in Corso Vittoria Colonna, a Marino, alle porte di Roma. Una Porsche presa a noleggio, guidata dal 32enne Mirko Rinaldi, stava gareggiando con due moto verso il centro cittadino, quando durante un sorpasso azzardato, l'auto si è scontrata violentemente con due veicoli. Nell'impatto è rimasto gravemente ferito un anziano di 82 anni, trasportato in codice rosso all'ospedale San Camillo. Dopo l'incidente, il conducente della Porsche ha abbandonato l'auto, fuggendo in sella a una delle moto coinvolte con le quali stava presumibilmente gareggiando. Il 32enne è stato poi rintracciato e arrestato dalla polizia del commissariato di Marino e dalla stradale per lesioni gravissime e omissione di soccorso. Le indagini sono coordinate dalla procura della Repubblica di Velletri.