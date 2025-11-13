Roma, scavi sotto la Casa del Jazz: si cercano resti del giudice Adinolfi

Dall'alba di giovedì 13 novembre gli investigatori, con l'ausilio dei cani molecolari, stanno scavando sotto la Casa del Jazz, punto di riferimento della cultura romana all'inizio di via Cristoforo Colombo a Roma, sorto su un bene confiscato alla criminalità organizzata. La decisione di intervenire è stata presa dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura in seguito a una richiesta dell'ex giudice Guglielmo Muntoni. Tra le ipotesi al vaglio, quella che i resti del giudice Paolo Adinolfi, scomparso nel 1994, possano trovarsi proprio in quell'area. Sul posto carabinieri, polizia e guardia di finanza, coordinati dalla Prefettura. Le ricerche mirano a ispezionare gallerie sotterranee mai esplorate prima.