Roma, polemica su "Più libri più liberi" per la presenza di una casa editrice i cui testi "esalterebbero esperienze e figure del pantheon neofascista" 

L'ultima polemica arriva da Roma, e riguarda la rassegna "Più libri più liberi", la fiera nazionale della piccola e media editoria che sino all'Immacolata - alla Nuvola, in zona Eur - vede 604 espositori da tutta Italia. Alla vigilia dell'apertura, il fulmine a ciel sereno di un appello sottoscritto da 89 fra intellettuali, cantanti, attori, giornalisti e naturalmente scrittori, inviato all'Associazione italiana degli editori. Nomi famosi - come Scurati, Barbero, Zerocalcare, che poi ha anche annunciato di non partecipare all'evento, e molti altri - scrivono di essere "rimasti sorpresi nello scoprire che tra gli stand" abbia trovato spazio una piccola casa editrice dedita dichiaratamente al "punto di vista del pensiero identitario" ma i cui testi esalterebbero esperienze e figure del pantheon neofascista, aggiungono i firmatari. Se opportuno ospitarla è la domanda indispettita che rivolgono all'organizzazione degli editori. Questione che era stata sollevata poco prima dall'ex deputato Pd Fiano che aveva chiesto al Comune di Roma - patrocinante dell'evento - se fosse il caso di ospitare nella rassegna quella casa editrice. In fermento anche la politica, con Fdi a parlare di rischio censura.