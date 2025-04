Roma, molotov nella notte contro la sede degli ultrà "Quadraro"

Un attentato incendiario ha colpito nella notte la sede del gruppo ultrà 'Quadraro' (ex Fedayn), storica tifoseria della Roma. Una bottiglia molotov è stata lanciata contro le saracinesche in via Cartagine, tra i quartieri Quadraro e Tuscolano, provocando un incendio. A dare l’allarme sono stati alcuni residenti. La sede è al centro di un’indagine dell’antimafia romana per spaccio di droga nella Curva Sud dello stadio Olimpico. Nessun testimone dell'accaduto, né immagini delle telecamere di sicurezza.