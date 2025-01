Roma, manifestazione contro l'omofobia "sul luogo del delitto"

Sono scese nuovamente in piazza le tante associazioni che sul territorio romano lavorano al fianco della comunità Lbtq+. Un appuntamento "sul luogo del delitto", come ci tiene a precisare un manifestante perché proprio a Viale Glorosio, il 4 gennaio una coppia omosessuale è stata aggredita selvaggiamente da una decina di persone per il solo fatto di essersi abbracciati. Una aggressione violenta che arriva a pochi giorni di distanza da un'altra vile aggressione questa volta nel quartiere Prenestino ad opera di ragazzi giovanissimi (dai 13 ai 18 anni).