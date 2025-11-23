Logo Tgcom24
Roma, le lontre del Bioparco alle prese con giochi e puzzle naturali

Gli arricchimenti stimolano mente e sensi, trasformando ogni giornata in una piccola avventura

23 Nov 2025 - 11:00
Al Bioparco di Roma le lontre trascorrono le giornate immerse in giochi, esplorazioni e attività pensate per stimolare i loro sensi. Tra corde, legni e arricchimenti ambientali, ogni momento diventa un’occasione per osservare, annusare e risolvere piccoli misteri. L'area è ricca di elementi naturali sospesi, un vero percorso di puzzle ambientali che incoraggia le lontre a restare attive. Gli operatori del parco utilizzano questi strumenti per promuovere comportamenti istintivi e mantenere alta la loro curiosità.