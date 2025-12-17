Roma, la metro C diventa un museo: ecco cosa c'è nelle nuove stazioni

E' stata una giornata definita storica per il trasporto pubblico di Roma. Sono state consegnate alla città due nuove stazioni della linea C della metropolitana: Porta Metronia e Colosseo-Fori Imperiali. Le nuove fermate hanno rafforzato il collegamento tra la periferia est e il centro della Capitale, migliorando la mobilita urbana per cittadini e visitatori. Ma l'apertura non ha riguardato solo i trasporti. All'interno degli spazi sotterranei sono emersi reperti archeologici, strutture antiche e percorsi espositivi che hanno trasformato le stazioni in veri e propri luoghi di cultura. Un viaggio quotidiano che si intreccia con la storia millenaria della città. Il progetto ha restituito ambienti che uniscono funzionalità e valorizzazione del patrimonio, rendendo l'attesa del treno un'esperienza immersiva. Un nuovo modo di muoversi a Roma, dove il trasporto pubblico incontra l'archeologia e accompagna i passeggeri nel cuore della storia.