Roma, incappucciati tentano nuovo blitz al liceo Righi occupato

Verso le 20:30 di martedì 4 novembre un gruppo di persone con il volto coperto da caschi ha cercato di fare irruzione nel liceo scientifico Righi di Roma, dove è in corso un'occupazione. Gli studenti dell'istituto avevano denunciato già un precedente tentativo di irruzione il giorno prima, lunedì 3 novembre, da parte di un gruppo di estrema destra armato di bastoni. In questo nuovo tentato blitz, una decina di persone ha divelto l'inferriata esterna e aperto una finestra del vicino liceo classico Tasso, adiacente al Righi e da questo separato solo da una porta. Una volta entrati, hanno cercato di fare irruzione al Righi. Sul posto è intervenuta la polizia chiamata dalla preside del Tasso. Il gruppo non è mai venuto a contatto con gli studenti del Righi.