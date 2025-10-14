Il Papa accolto al Quirinale dal Presidente Mattarella

Papa Leone XIV, accompagnato da 12 corazzieri in moto e 32 a cavallo, è arrivato al Quirinale per la visita ufficiale al Presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella. Il Capo dello Stato lo ha accolto nel cortile d'Onore. Dopo gli onori e l'esecuzione degli Inni nazionali pontificio e italiano, Papa Leone XIV e Mattarella hanno raggiunto la sala del Bronzino per le foto ufficiali davanti alle bandiere e la presentazione delle rispettive delegazioni. Il Santo Padre e il Presidente della Repubblica hanno poi raggiunto lo Studio alla Vetrata per un colloquio privato.