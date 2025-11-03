Logo Tgcom24
ILLESI I VIGILI DEL FUOCO

Roma, il momento del secondo crollo della Torre dei Conti

Il nuovo cedimento della struttura mentre i soccorritori erano la lavoro

03 Nov 2025 - 14:52
01:34 

C'è stato un secondo crollo alla Torre dei Conti in ristrutturazione a Roma in largo Ricci. I vigili del fuoco hanno fatto sapere che i soccorritori sono rimasti incolumi, mentre proseguono i soccorsi.