Roma, fuga in auto con incidente durante scambio di droga

L'uomo per fuggire dalla polizia prese contromano una strada schiantandosi contro una vettura di passaggio
Pusher a giudizio con l’accusa di tentato omicidio per aver causato, durante uno scambio di droga, un incidente stradale, con tre feriti gravi. Lo ha deciso il Giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Roma, Angela Gerardi, per i fatti accaduti il 1 febbraio quando l’uomo (a bordo di una Fiat Panda) per fuggire alla polizia prese contromano una strada, schiantandosi contro una vettura di passaggio.