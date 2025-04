Roma, fiaccolata in Campidoglio per Gaza: "Cessate il fuoco"

Cgil, Anpi e Avs ma anche Giovani Democratici e Udu in piazza in Campidoglio per accendere non solo delle candele ma anche i riflettori sulla situazione umanitaria a Gaza dopo la fine della tregua. Una fiaccolata aperta a numerose sigle proprio sotto alla sede del Comune di Roma Capitale per chiedere attenzione soprattutto alle Istituzioni. "Siamo qui per chiedere che si alzi la voce per fermare ciò che sta facendo in particolare il governo israeliano. Aver rotto il cessate il fuoco è grave e bisogna fermare il massacro del popolo palestinese. L'Ue e la comunità internazionale prenda posizione", dichiara il segretario Cgil Maurizio Landini. "Quello che sta facendo il governo israeliano danneggia anche gli israeliani, bisogna rompere il silenzio", ha aggiunto.