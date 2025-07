Roma, esplode un deposito di gas al Prenestino

Un incidente a un deposito di gas in via dei Gordiani, in zona Prenestino, ha provocato un forte boato sentito in molti quartieri di Roma. Dalle prime informazioni dei vigili del fuoco l'incidente, avvenuto poco dopo le 8, è stato provocato dal distacco di una pompa di una cisterna che alimentava l'impianto di distribuzione. Si è levata una densa colonna di fumo visibile da gran parte della città. Ancora da verificare l'eventuale presenza di persone coinvolte.