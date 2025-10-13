Logo Tgcom24
Un'auto danneggiata

Roma, esplode bombola all'interno di un cantiere Atac

La causa sarebbe un incendio all'interno del cantiere

13 Ott 2025 - 17:28
00:56 

Paura a Roma per l'esplosione di una bombola di ossigeno in via Palmiro Togliatti all'angolo con via Prenestina. L'esplosione è avvenuta all'interno di uno dei cantieri Atac in cui si lavora alla manutenzione della rete tranviaria. Dopo l'esplosione, la bombola è finita contro un'auto in sosta distante circa 100-150 metri. Nessuna persona è rimasta coinvolta. L'esplosione sarebbe avvenuta a seguito di un incendio in prossimità del cantiere. I caschi bianchi hanno messo in sicurezza l'area, riuscendo a circoscrivere il primo dei due incendi.