Roma, esplode bombola all'interno di un cantiere Atac

Paura a Roma per l'esplosione di una bombola di ossigeno in via Palmiro Togliatti all'angolo con via Prenestina. L'esplosione è avvenuta all'interno di uno dei cantieri Atac in cui si lavora alla manutenzione della rete tranviaria. Dopo l'esplosione, la bombola è finita contro un'auto in sosta distante circa 100-150 metri. Nessuna persona è rimasta coinvolta. L'esplosione sarebbe avvenuta a seguito di un incendio in prossimità del cantiere. I caschi bianchi hanno messo in sicurezza l'area, riuscendo a circoscrivere il primo dei due incendi.