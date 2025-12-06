Roma, editori hanno coperto gli stand per protesta

Degenera la protesta degli editori, che contestano la presenza di una casa editrice di estrema destra a più libri più liberi. Ne paga le spese l'inviato de "Il Giornale", Francesco Giubilei, accerchiato per aver posto una domanda: "Ho chiesto solo perché non contestano gli stand che espongono libri su Stalin. Il clima si scalda. La protesta si sposta davanti allo stand delle polemiche. "Non siamo un movimento politico" si schermisce l'editore di passaggio al bosco. Doveva essere una serrata simbolica: i libri sugli stand oscurati da teli per mezz'ora, per protestare contro l'associazione italiana editori che, nonostante la lettera firmata da più di 80 autori, non aveva accettato di allontanare la casa editrice Passaggio al Bosco. Diversi gli autori che hanno scelto di sfilarsi fin dall'inizio come Zero Calcare e Corrado Augias, molti gli eventi cancellati per protesta, dai firma-libri alle presentazioni o trasformati in dibattiti. Sono tanti gli stand coperti, ma molti di più quelli che scelgono di non aderire.