Roma, dalla Lega nuovi manifesti ma con personaggi reali

Siccome nella capitale la giunta di centrosinistra ha deciso di censurare i manifesti perché sgraditi, con la scusa di immagini create con l’intelligenza artificiale, stavolta useremo fotografie reali. Così dal Carroccio raccontano la nuova campagna di affissione nelle città italiane per la quale la Lega ha deciso di usare solo immagini reali e non più ottenute con l'IA.

