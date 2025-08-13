Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Politica
c'è anche Ilaria Salis

Roma, dalla Lega nuovi manifesti ma con personaggi reali

La risposta"ai cartelloni affissi, imbrattati e infine rimossi dal Comune della capitale a fine luglio

di Alessandro Tallarida
13 Ago 2025 - 20:48
01:34 

Siccome nella capitale la giunta di centrosinistra ha deciso di censurare i manifesti perché sgraditi, con la scusa di immagini create con l’intelligenza artificiale, stavolta useremo fotografie reali. Così dal Carroccio raccontano la nuova campagna di affissione nelle città italiane per la quale la Lega ha deciso di usare solo immagini reali e non più ottenute con l'IA. 
 

video tg

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri