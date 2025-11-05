Logo Tgcom24
ORGANIZZATA DAI SINDACATI

Roma, crollo Torre dei Conti: fiaccolata su via dei Fori Imperiali per Octay Stroici

Sono alcune centinaia le persone che si sono unite alla marcia silenziosa, attraverso la quale è stato portato all'attenzione il tema delle morti sul lavoro

05 Nov 2025 - 15:37
01:18 

È partita dal Colosseo, percorrendo via dei Fori Imperiali, la fiaccolata organizzata dai sindacati CGIL, CISL e UIL in memoria di Octay Stroici, l'operaio morto nel crollo della Torre dei Conti. Sono alcune centinaia le persone che si sono unite alla marcia silenziosa, attraverso la quale è stato portato all'attenzione, più in generale, il tema delle morti sul lavoro. Per questo motivo, prima della partenza è stato organizzato anche un flash mob, simboleggiante un cimitero fatto di croci con i caschi da lavoro in cima. In testa al corteo, con uno striscione che recita "Basta morti sul lavoro", anche il sindaco Roberto Gualtieri, affiancato dagli operai. "Octay siamo qui per te", hanno urlato i sindacalisti, facendo poi seguire un applauso commosso. Una delegazione ha, infine, deposto lo striscione sotto la Torre. Presenti anche delegazioni di PD, Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle e Italia Viva.