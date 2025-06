Roma, con il casco in testa si finge un turista e rapina una farmacia

Ha parcheggiato il suo scooter e, con il casco ancora in testa, è entrato in una farmacia fingendosi un turista e abbozzando frasi senza senso in inglese. Poi, ha iniziato a minacciare il personale, facendosi consegnare l'incasso. L'uomo, identificato per un 46enne di origini pugliesi, è stato fermato dalla polizia di Stato. È accaduto a Roma nella zona di grotta di Gregna. Dopo la rapina l’uomo è fuggito a bordo del suo scooter, ma è stato poco dopo individuato e fermato. L’uomo, pregiudicato per reati contro il patrimonio e la persona, è stato portato a Regina Coeli.