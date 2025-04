Roma, a Piazza del Popolo il 173esimo anniversario della Polizia

Sono andati in scena in piazza del Popolo, a Roma, i festeggiamenti per il 173esimo anniversario della nascita del corpo della Polizia di Stato. Presenti, tra le diverse cariche politiche e istituzionali del paese, il presidente del Senato Ignazio La Russa, quello della Camera Lorenzo Fontana, la presidente del consiglio Giorgia Meloni, il ministro degli interni Matteo Piantedosi e il capo della polizia Vittorio Pisani. L'occasione è stata anche il momento per assegnare medaglie e riconoscimenti ai più meritevoli.