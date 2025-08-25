Rohingya, 8 anni fa l'esodo dal Myanmar: rifugiati manifestano in Bangladesh

Decine di migliaia di rifugiati Rohingya provenienti dal Myanmar, che vivono in decine di campi profughi in Bangladesh, hanno commemorato l'ottavo anniversario del loro esodo di massa, chiedendo di poter tornare in sicurezza nelle loro case nello Stato di Rakhine. I manifestanti si sono riuniti in un campo a Kutupalong, nel distretto di Cox's Bazar, in Bangladesh, con striscioni e cartelli con scritto "Basta con la vita da rifugiati" e "Restituite la cittadinanza ai Rohingya". La giornata è stata ribattezzata dai dimostranti "Giornata della memoria del genocidio dei Rohingya".