In Inghilterra

Rogo nello stadio dell'Exeter City: le prime immagini dei danni

Un incendio notturno ha danneggiato la struttura nel settore tra St James Road e Well Street

13 Nov 2025 - 10:45
00:30 

 Un incendio ha interessato una parte dello stadio dell'Exeter City, in Inghilterra. Le fiamme, divampate poco dopo le 22, hanno danneggiato una struttura nell'area che ospita il controllo gara. I vigili del fuoco, intervenuti con più squadre, hanno domato il rogo in circa due ore. Il club ha confermato i danni e avviato le verifiche per valutarne l'entità. Le immagini mostrano il sopralluogo nella zona colpita.