Rogo nello stadio dell'Exeter City: le prime immagini dei danni

Un incendio ha interessato una parte dello stadio dell'Exeter City, in Inghilterra. Le fiamme, divampate poco dopo le 22, hanno danneggiato una struttura nell'area che ospita il controllo gara. I vigili del fuoco, intervenuti con più squadre, hanno domato il rogo in circa due ore. Il club ha confermato i danni e avviato le verifiche per valutarne l'entità. Le immagini mostrano il sopralluogo nella zona colpita.