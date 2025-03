Rogo mette ko l'aeroporto di Heathrow, l'intervento dei vigili del fuoco

Un incendio in una centralina elettrica nella zona di Hayes, a ovest di Londra, ha causato un grave blackout che ha costretto alla chiusura dell’aeroporto di Heathrow, uno dei più grandi e trafficati d'Europa. I pompieri sono intervenuti rapidamente per domare le fiamme, ma l’incidente ha avuto un impatto significativo sui voli, con disagi per migliaia di passeggeri. La causa esatta dell'incendio è ancora sotto investigazione, ma l'interruzione del servizio elettrico ha creato caos nel principale hub aereo britannico, con ritardi e cancellazioni che hanno rallentato il traffico aereo internazionale.