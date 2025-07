Roghi illegali di rifiuti, 14 denunce nella Piana di Gioia Tauro

Due persone, una di Taurianova e una di Polistena, sono state individuate e denunciate dai carabinieri per combustione illecita di rifiuti, una delle più gravi condotte in materia ambientale, capace di compromettere la salute pubblica e l’equilibrio dell’ecosistema. I militari, nel corso di un’attività di controllo sul territorio, hanno accertato che i due individui avevano dato fuoco a cumuli di rifiuti speciali, senza alcuna autorizzazione, violando le norme ambientali e inquinando l’aria con sostanze potenzialmente tossiche. Nel corso della medesima operazione, eseguita su vasta scala, i militari dell’Arma hanno denunciato ulteriori 12 persone per una serie di illeciti ambientali ed edilizi, emersi a seguito di controlli mirati in diverse aree del territorio reggino.