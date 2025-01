Robin Hood colpisce B&B in tutta Italia, danneggiati gli smart lock

Si allarga la protesta contro l’overtourism, l’invasione di B&B in tutta Italia e l'emergenza casa. Dopo aver sabotato numerosi smart lock per i check in automatici dei Bed and Breakfast in quasi tutti i municipi della Capitale, nella notte “Robin Hood”, il gruppo di attivisti impegnati contro l’overturism, ha colpito da Nord a Sud. La protesta a Torino, Bologna, Reggio Emilia, Roma, Napoli, Catania e Palermo.