Roberto Vecchioni commosso dopo il funerale di Ornella Vanoni: "Amica eccezionale"

A Milano c'era anche Roberto Vecchioni ai funerali di Ornella Vanoni. Il cantautore ha parlato di "un’amica eccezionale" e ha raccontato di come lei chiamasse ogni sera per sapere come stessero lui e la sua famiglia. Un gesto che, ha spiegato, mostrava la sua affabilità e il desiderio di aiutare gli altri. Vecchioni ha ricordato anche la voce unica di Vanoni, inconfondibile per timbro ed eleganza. Ha spiegato come la sua capacità di “far vincere la voce” fosse qualcosa di raro e riconoscibile subito, a differenza di molte colleghe che, secondo il cantautore, “urlano tutte”.