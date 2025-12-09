Roberto Fico governatore della Campania: inizia l'era post-De Luca

Comincia il mandato di Roberto Fico alla guida della Regione Campania e si conclude definitivamente l'era di Vincenzo De Luca governatore. La proclamazione dell'ex presidente della Camera è avvenuta alle 9.30 presso la Corte d'Appello di Napoli.



La prima visita ufficiale a Caserta per un'iniziativa della Caritas, mentre sono già iniziate da giorni le grandi manovre per la composizione della giunta. "Sarà politica - ha assicurato Fico - ma non ne faranno parte i consiglieri eletti". Un paletto che ha subito innescato malumori all'interno del suo stesso partito e tra gli alleati, a cominciare dalla lista di Clemente Mastella "Noi di centro, Noi di Sud" che alle regionali ha ottenuto oltre 70mila preferenze. 14mila delle quali solo per il figlio del leader di Ceppaloni, Pellegrino Mastella, che però vista la decisione del neo governatore, rischia di restare fuori dalla giunta. Questione spinosa e soprattutto non isolata. Anche l'ex governatore De Luca è riuscito a far eleggere due consiglieri regionali, con la lista "A testa alta". A testa alta e forse, chissà, a mani vuote.