Riyadh celebra lo stile Made in Italy

A Riyadh si accende un nuovo capitolo del dialogo culturale tra Italia e Arabia Saudita. L'11 novembre è stata inaugurata la doppia esposizione "Fashion Frame" all'Art Pur Foundation, sotto l'egida dell'Ambasciata d'Italia. Un evento che riunisce moda, arte e cinema, presentando al pubblico saudita una selezione di opere e installazioni che raccontano la forza visiva e narrativa della creatività italiana. Il video mostra gli ambienti della fondazione, le sale espositive e le opere protagoniste di questo percorso. Da una parte "Fashion Frames", ideata e curata da Stefano Dominella, che omaggia l'eleganza e la capacità innovativa della moda italiana. Dall'altra "Passages of Light", firmata da Cinzia Chiari, un itinerario immersivo che mette in dialogo estetica e luce attraverso l'eredità visiva del cinema italiano. L'evento si inserisce in una collaborazione crescente tra i due Paesi, che punta a sviluppare scambi culturali, percorsi formativi e progetti condivisi per le nuove generazioni.