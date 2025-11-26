Ripresa troppo da vicino: Elodie si infuria durante lo show sul palco

Attimi di tensione durante la tappa messinese del tour di Elodie, dove la cantante ha reagito con decisione a una ripresa considerata troppo invadente. Nel pieno dell'esibizione di Black Nirvana, una delle performance più scenografiche del concerto, l'artista e le ballerine stavano danzando immerse nella celebre vasca d'acqua quando un uomo, posizionato nell'area pit sotto al palco, ha estratto il telefono per filmarla da distanza ravvicinata. Mentre era piegata per una parte della coreografia, Elodie ha notato l'obiettivo del telefono puntato direttamente su di lei. Prima gli ha rivolto uno sguardo severo, poi ha allungato il braccio per spingerlo via, invitandolo a interrompere immediatamente la ripresa. Un gesto netto, con cui ha voluto ristabilire un limite che, in quel momento, sentiva superato. Il video dell'accaduto è diventato rapidamente virale sui social, alimentando dibattito sul comportamento del pubblico e del personale durante gli show dal vivo. Alcuni spettatori hanno ipotizzato che l'uomo fosse un fotografo autorizzato, ma l'uso dello smartphone rende più plausibile che si trattasse di un addetto alla sicurezza o di un operatore di supporto.