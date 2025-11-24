Rio de Janeiro, folla e colori per la Pride Parade di Copacabana

A Rio de Janeiro, il lungomare di Copacabana si è trasformato in un'esplosione di musica, colori e orgoglio. Migliaia di persone hanno partecipato alla Pride Parade, che quest'anno ha celebrato i 30 anni di storia del movimento LGBTQ+ in Brasile. Un'enorme bandiera arcobaleno ha sfilato lungo la spiaggia, accompagnata da carri musicali e da un tema carico di significato: La manifestazione si è tenuta in un clima di festa ma anche di riflessione, ricordando le battaglie ancora aperte per i diritti e la sicurezza della comunità LGBTQ+. Secondo il gruppo Grupo Gay da Bahia, nel 2024 in Brasile sono state registrate almeno 291 morti violente di persone LGBTQ+, 34 in più rispetto all'anno precedente.