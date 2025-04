Rimpatri, espulso dall'Albania il primo migrante irregolare

È stato espulso il primo migrante dal nuovo centro per il rimpatrio italiano in Albania, a Gjader: si tratta di un 42enne bengalese, già condannato per violenza e considerato socialmente pericoloso. Trasferito da Caltanissetta l’11 aprile, era detenuto con braccialetto elettronico ma era evaso ed era stato denunciato anche per lesioni e danneggiamenti. L’uomo è stato riportato in Italia e poi imbarcato su un volo per Dacca. Il ministro Piantedosi annuncia che le operazioni continueranno, in linea con la strategia del governo per il contrasto all’immigrazione irregolare. La Commissione UE ha intanto inserito il Bangladesh tra i “Paesi sicuri”, facilitando i rimpatri.