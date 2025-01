Rignano sull'Arno (Firenze), albero cade su scuolabus

Un albero è caduto su uno scuolabus nel comune di Rignano sull'Arno, in provincia di Firenze. Sul posto intervenuti i medici inviati dal 118 e i vigili del fuoco. Da quanto emerso non ci sarebbero feriti gravi. Tutto è accaduto intorno alle 08:20 lungo la strada comunale del Salceto. La pianta ad alto fusto che è crollata ha investito lo scuolabus sul davanti, causando danni ingenti al parabrezza anteriore. A bordo erano presenti otto bambini e due adulti, l'autista e l'accompagnatrice, tutti portati in ospedale per controlli o cure.