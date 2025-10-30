Riforma Giustizia, Bonetti (Azione) a Tgcom24: "Sostenuta e votata anche se all'opposizione"

"Abbiamo sostenuto e votato la riforma della Giustizia: la separazione delle carriere era nel nostro programma elettorale e noi, pur dall'opposizione, abbiamo portato avanti il nostro programma in Aula. E' vero che avremmo auspicato maggiore dialogo parlamentare, ma di fatto riteniamo che la riforma finale faccia bene per efficientare il sistema della giustizia e, soprattutto, per dare maggiori garanzie ai cittadini". Così a Tgcom24 Elena Bonetti, presidente di Azione.