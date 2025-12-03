Logo Tgcom24
Politica
in nome delle vittime di errori giudiziari

Riforma della giustizia, nasce il comitato per il Sì in nome di Enzo Tortora

A quarant'anni dall'arresto del conduttore televisivo, la vedova Francesca Scopelliti presenta l'iniziativa."Obiettivo: sostenere la separazione delle carriere in nome delle vittime di errori giudiziari

di Fabio Nuccio
03 Dic 2025 - 13:19
01:30 

Dove eravamo rimasti? Una frase diventata famosa quella di Enzo Tortora pronunciata quando riapparve sugli schermi televisivi dopo un lungo calvario giudiziario. Parole che sono state rivisitate ieri, davanti all'hotel Plaza di via del Corso a Roma dove Tortora venne arrestato. È proprio qui, quarant'anni dopo, che è stato presentato il Comitato cittadini per il Sì, presieduto da Francesca Scopelliti, vedova del conduttore televisivo. Un comitato che sarà presente in tutta Italia, in nome delle vittime degli errori giudiziari per sostenere la riforma della giustizia, con il sostegno dei parlamentari di Forza Italia.

