Riforma della giustizia, nasce il comitato per il Sì in nome di Enzo Tortora

Dove eravamo rimasti? Una frase diventata famosa quella di Enzo Tortora pronunciata quando riapparve sugli schermi televisivi dopo un lungo calvario giudiziario. Parole che sono state rivisitate ieri, davanti all'hotel Plaza di via del Corso a Roma dove Tortora venne arrestato. È proprio qui, quarant'anni dopo, che è stato presentato il Comitato cittadini per il Sì, presieduto da Francesca Scopelliti, vedova del conduttore televisivo. Un comitato che sarà presente in tutta Italia, in nome delle vittime degli errori giudiziari per sostenere la riforma della giustizia, con il sostegno dei parlamentari di Forza Italia.