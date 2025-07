Ricorso respinto, alla Camera rimane il taglio dei vitalizi

Niente vitalizi per gli oltre 800 ex deputatiti che chiedevano di abolirne il taglio. È la decisione del collegio d'appello della Camera - in sostanza la cassazione di Montecitorio - che ha confermato il no pronunciato in primo grado al ricorso presentato da circa un migliaio di parlamentari.

L'abolizione delle indennità a vita per chi ha occupato un posto in parlamento era stata decisa nel 2018 dall'allora presidente della Camera Roberto Fico, che stabiliva un calcolo del vitalizio basato sul monte dei contributi versati e sugli anni in cui si era beneficiato dell'assegno. Il taglio arrivava anche al 90% per gli ex parlamentari più anziani. Nel 2021, tuttavia, dopo il ricorso dei politici coinvolti, una sentenza aveva azzerato nei fatti le delibere di Fico e ripristinato l'indennità. Nel 2022 poi, il Senato aveva "salvato" tutti i suoi ex inquilini. Ai colleghi della Camera che pretendevano lo stesso trattamento però è andata male. Il collegio d'appello ha deciso adesso che il taglio resta.