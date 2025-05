L'Europa pronta a riaccogliere i cervelli in fuga dalle università Usa in rotta con Trump

Mentre l’amministrazione Trump taglia 11 miliardi di dollari alla ricerca e all’università, colpendo anche istituzioni simbolo come Harvard e Columbia, l’Europa lancia un piano da 500 milioni di euro per attirare ricercatori in fuga dagli Stati Uniti. Ursula von der Leyen e Emmanuel Macron lo hanno annunciato alla Sorbona, con la Francia pronta a metterne altri 100 milioni. L’Italia però rivendica il suo ruolo: il ministro Annamaria Bernini parla di 50 milioni già stanziati per accogliere cervelli stranieri, criticando i partner europei per essere rimasti fermi alle parole. Intanto, la Federal Reserve avverte: i tagli alla ricerca potrebbero costare al Pil statunitense fino al 7,6%.