Riarmo Ue, Conte presenta la mozione del M5S

Il Movimento 5 Stelle ha depositato una mozione al Parlamento chiedendo al governo di fermare il sostegno al riarmo europeo e di destinare i fondi a investimenti in sanità, scuola green e filiere produttive. In vista della manifestazione del 5 aprile a Roma contro il riarmo, il movimento sollecita un dibattito pubblico e sfida il governo. Giuseppe Conte critica il governo per voler portare l’Italia verso un'economia di guerra senza il voto dei cittadini. Alleanza Verdi e Sinistra, con Bonelli e Fratoianni, appoggiano l'iniziativa e annunciano la partecipazione alla manifestazione. Più cauta la segretaria del PD, Elly Schlein, che sta valutando se partecipare o presentare una propria mozione, mentre Calenda e Renzi si dissociano dall'iniziativa.