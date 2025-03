Riarmo Ue, coalizioni divise

Sul potenziale riarmo del vecchio continente Giorgia Meloni dirà la sua al Consiglio Europeo, il leader leghista Salvini non nasconde invece le perplessità sulle ipotesi di difesa comune. Il ministro delle finanze Giorgetti è più netto: "Il piano von der Leyen è senza logica, soprattutto dopo i veti a un solo euro in più per la spesa di sanità e pensioni". Per il vice premier forzista Tajani non andranno comunque utilizzati i fondi di coesione, ma serve maggiore sicurezza.