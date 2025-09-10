Logo Tgcom24
Politica
ore di trattativa

Riarmo, miliardi e voto

Alla Camera si deciderà sull'aumento della spesa militare, che prevede di raggiungere il 5%"del pil

di Laura Berlinguer
10 Set 2025 - 13:02
Tutti in ordine sparso sul piano di riamo europeo. Alla Camera il voto sull'aumento della spesa militare, che prevede di raggiungere il 5% del pil, come chiesto dalla Nato su sollecitazione degli Stati Uniti. Sono ore di trattativa, soprattutto nel Pd. Prevista l'assemblea del gruppo, l'obiettivo è arrivare a una mediazione interna. La bozza della mozione si richiama al lodo della Spagna di Sanchez. No secco all'abnorme aumento dei costi, ma restando ancorati alla Nato. Contrari, dunque, alla corsa al riarmo dei singoli Stati per puntare invece sulla difesa comune europea. Ma l'ala riformista promette battaglia, a maggiore ragione dopo quanto accaduto in Polonia. 

crisi ucraina
nato

