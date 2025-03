Riad, Usa e Russia trattano la tregua navale nel Mar Nero

I negoziati di pace tra Russia e Stati Uniti riprendono a Riad, con la delegazione russa che parla di "colloqui creativi sui problemi più importanti". Tuttavia, nelle stesse ore, la Russia ha lanciato un pesante attacco a Sumy, in Ucraina, causando almeno 74 feriti, tra cui 14 bambini. Durante i colloqui, ucraini e russi sono separati, e si discute principalmente di sicurezza nel Mar Nero e sulla navigazione sicura delle navi commerciali. Il Ministero degli Esteri russo ha chiarito che non ci si deve aspettare svolte significative. Intanto, la Cina ha smentito notizie su un suo possibile intervento come peacekeeper e Putin ha parlato con il presidente degli Emirati Arabi sul dialogo in corso.