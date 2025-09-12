Logo Tgcom24
ORRORI PORTATILI

Resident Evil Requiem porta il terrore su Switch 2

Il gioco di Capcom farà il suo esordio sull'ammiraglia di Nintendo il 27 febbraio 2026.

12 Set 2025 - 18:07
