Repubblica Democratica del Congo, ribelli armati a Goma

Dalla città di Goma, nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo, arrivano le immagini che mostrano uomini armati, presumibilmente soldati dell'M23, che camminano per le strade. I video sono stati girati in un quartiere vicino all'aeroporto di Goma. I residenti della città sono fuggiti lunedì dopo che i ribelli sostenuti dal Rwanda hanno affermato di aver conquistato l'hub regionale dalle forze congolesi, mentre i combattimenti si sono intensificati nonostante gli appelli del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per il ritiro degli insorti.