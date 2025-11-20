Repubblica Ceca, scontro fra due treni: quasi 60 feriti

Nella Repubblica Ceca un treno espresso si è scontrato con un convoglio passeggeri nei pressi della città di Ceske Budejovice, causando quasi 60 feriti. L’incidente è avvenuto intorno alle 6:20 del mattino, sorprendendo i passeggeri durante il traffico dell’alba. Secondo il servizio di soccorso regionale, 57 persone hanno riportato ferite per lo più lievi, mentre due risultano gravemente ferite. L'incidente ha interrotto completamente la circolazione ferroviaria tra Ceske Budejovice e Plzen, una tratta fondamentale per i collegamenti della regione.