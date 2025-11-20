Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
Impatto all’alba

Repubblica Ceca, scontro fra due treni: quasi 60 feriti

Traffico ferroviario interrotto dopo la collisione vicino a Ceske Budejovice

20 Nov 2025 - 12:18
00:26 

Nella Repubblica Ceca un treno espresso si è scontrato con un convoglio passeggeri nei pressi della città di Ceske Budejovice, causando quasi 60 feriti. L’incidente è avvenuto intorno alle 6:20 del mattino, sorprendendo i passeggeri durante il traffico dell’alba. Secondo il servizio di soccorso regionale, 57 persone hanno riportato ferite per lo più lievi, mentre due risultano gravemente ferite. L'incidente ha interrotto completamente la circolazione ferroviaria tra Ceske Budejovice e Plzen, una tratta fondamentale per i collegamenti della regione. 