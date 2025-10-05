Renzi: "Iv contribuirà nascita Casa riformista ma non si scioglie"

Nel suo intervento conclusivo, Matteo Renzi chiama inoltre in causa Giorgia Melonidi Laura Berlinguer
Dal palco della Leopolda, nel suo intervento conclusivo, Matteo Renzi chiama in causa Giorgia Meloni. Incalza la premier sulla politica economica, quella estera, sul caso Almasri: in Italia, attacca, liberiamo gli assassini e intercettiamo i sacerdoti. E ancora: chiedo di fissare la pressione fiscale al 40 per cento, come voleva Meloni quando io ero a Palazzo Chigi.
Calcando la scena della tradizionale kermesse alla Leopolda, a Firenze, Renzi ne ha per tutti. La Flotilla, le piazze, quelle pacifiche, per Gaza: va bene gli attivisti, ma la politica - avverte - è altro, non le manifestazioni. Rilancia l'urgenza di Casa riformista.
E a chi pensa di archiviare Italia Viva, risponde: contribuiremo alla nascita di Casa riformista, ma non ci sciogliamo.
Commenti (0)