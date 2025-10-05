Renzi: "Iv contribuirà nascita Casa riformista ma non si scioglie"

Dal palco della Leopolda, nel suo intervento conclusivo, Matteo Renzi chiama in causa Giorgia Meloni. Incalza la premier sulla politica economica, quella estera, sul caso Almasri: in Italia, attacca, liberiamo gli assassini e intercettiamo i sacerdoti. E ancora: chiedo di fissare la pressione fiscale al 40 per cento, come voleva Meloni quando io ero a Palazzo Chigi.