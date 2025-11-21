Regno Unito, un nuovo simbolo per Birmingham: il design dello stadio da sogno

Nel cuore di East Birmingham nascerà il nuovo stadio del Birmingham City Football Club, una struttura da 62mila posti che punta a diventare un punto di riferimento per la città e per tutto il Regno Unito. Il club milita in Championship, la Serie B inglese, e con questo progetto guarda al futuro con ambizione e identità rinnovata. Il design, firmato da Heatherwick Studio in collaborazione con Manica Architecture e lo sceneggiatore Steven Knight, è stato scelto dopo un concorso internazionale. L'imponente arena sorgerà nel nuovo Birmingham Sports Quarter e sarà un omaggio alla tradizione industriale locale. L'idea è quella di creare un luogo che unisca sport e comunità, riprendendo l'identità della "City of a Thousand Trades", la città dei mille mestieri. Thomas Heatherwick ha spiegato che lo stadio non sarà una "navicella atterrata ovunque", ma un'architettura che nasce dalle radici di Birmingham, dal suo passato fatto di mattoni, mestieri e creatività. La struttura sarà viva ogni giorno, non solo durante le partite, grazie ad aree aperte per eventi, spazi di incontro e attività per i residenti. Un progetto che vuole catturare lo spirito della città e restituirlo ai suoi abitanti.