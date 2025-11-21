Logo Tgcom24
OPERAZIONE DELICATA

Regno Unito, giaguaro ferito curato dai veterinari nello zoo di Hertfordshire

L'animale, una femmina di nome Kedera, è stato sottoposto ad anestesia per una biopsia e controlli

21 Nov 2025 - 14:28
00:33 

Allo zoo di Hertfordshire, nel Regno Unito, una femmina di giaguaro di nome Kedera è stata curata dopo un infortunio alla gamba. L'animale è stato sottoposto ad anestesia generale all'interno del proprio recinto per consentire al team medico di eseguire una biopsia e prelievi di sangue in totale sicurezza. Il personale ha operato con la massima cautela per monitorare le condizioni della giaguara e garantire il suo benessere durante tutta la procedura. 