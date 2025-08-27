Regno Unito, cade elicottero durante una lezione di volo

Tre persone sono morte e una è rimasta gravemente ferita per lo schianto di un elicottero durante una lezione di volo sull’Isola di Wight, al largo della costa meridionale dell'Inghilterra. Secondo le autorità, a bordo del Robinson R44 II si trovavano un pilota e tre passeggeri quando l'elicottero si è schiantato poco prima delle 9:30 del mattino. L'operatore, Northumbria Helicopters, ha confermato che uno dei suoi velivoli è rimasto coinvolto nell’incidente durante una lezione di volo. L'unico sopravvissuto, gravemente ferito, è stato trasportato al centro traumatologico del University Hospital Southampton.