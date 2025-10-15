Regno Unito, anche la leonessa va dal dentista: estratto un dente infetto

Una leonessa di 3 anni, dal nome Lira, è stata operata da un dentista nel Big Cat Sanctuary nel Kent, nel Regno Unito. La felina soffriva per un'infezione a un dente, che è stato estratto dal dottore. Ovviamente Lira era stata completamente sedata prima dell'intervento. La leonessa proviene dall'Ucraina, dove è stata vittima del commercio illegale di animali. L'operazione, perfettamente riuscita, è stata eseguita dal dentista esperto in fauna selvatica Peter Kertesz (che ha curato oltre 450 grandi felini) e dal veterinario del Big Cat Sanctuary Elliot Simpson-Brown.