Regno Unito, al Chester Zoo sono arrivati i ghepardi africani Kendi e Tafari

I due felini fanno parte di una importante iniziativa di conservazione volta a proteggere la specie dall'estinzione, considerando che in natura ne rimangono meno di 500 esemplari

15 Nov 2025 - 11:00
01:17 

 Il Chester Zoo nel Regno Unito ha accolto due nuovi e rari esemplari di ghepardo nord-orientale africano, i fratelli Kendi e Tafari, di un anno di età. I due felini fanno parte di una importante iniziativa di conservazione volta a proteggere la specie dall'estinzione, considerando che in natura ne rimangono meno di 500 esemplari. I ghepardi nord-orientali africani sono tra i grandi felini più rari al mondo e le prime immagini mostrano i fratelli mentre esplorano curiosi e giocherelloni il loro nuovo ambiente.